FOTO: To je monstrum, ki je umoril 93 žensk

Portrete žrtev je narisal v zaporu. FOTO: FBI

Samuel Little je moril med letoma 1970 in 2005.

Zapornik, ki trdi, da je ubil več kot 90 žensk po vseh ZDA, velja za najhujšega serijskega morilca v zgodovini Združenih držav Amerike, je sporočil zvezni preiskovalni urad (FBI)., ki je zaprt od leta 2012, je preiskovalcem lani povedal, da je med letoma 1970 in 2005 umoril 93 žensk. Analitiki verjamejo, da so njegova pričevanja verodostojna, je zdaj sporočil FBI in še, da je policija doslej že preverila 50 priznanj. Poleg tega so preiskovalci dobili nekaj novih informacij in podrobnosti o petih primerih v zveznih državah Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada in Louisiana.Little, star je 79 let, je obsojen na tri dosmrtne zaporne kazni in sedi v Kaliforniji; veliko večino svojih žrtev je zadavil. Nekatere so živele na robu družbe, bile so zasvojenke z drogami ali prostitutke. Pri mnogih so smrt pripisali prevelikemu odmerku in nesreči, v nekaterih primerih vzroka smrti niso mogli potrditi, nekaj trupel niso našli, FBI pa še preiskuje njegove zločine. Objavili so skice 30 žrtev, barvne portrete večinoma temnopoltih žensk, ki jih je Little narisal v jetniški celici. Objavili so tudi posnetek njegovega zaslišanja, v katerem opisuje, kako je leta 1993 zadavil žensko in kako je njeno truplo s ceste zakotalil po hribu.V drugem posnetku je z nasmeškom opisal žrtev iz New Orleansa: »Luštna je bila, svetlejše, medeno rjave polti. Za žensko je bila visoka. Lepe postave. Prijetna.« Bilo je leta 1982, spoznala sta se v nekem lokalu, odšla skupaj z njegovim lincolnom in parkirala ob reki. »Ta je bila edina, ki sem jo utopil,« je dejal.Preiskovalci še vedno poskušajo povezati njegovo priznanje z desetletja neidentificiranimi posmrtnimi ostanki in nerešenimi primeri. Avgusta je priznal krivdo umora štirih žensk iz Ohia; treh umorov je bil 2013. obsojen v Kaliforniji. Oblasti iz Knoxa v Tennesseeju menijo, da je tudinajverjetneje njegova žrtev. Njeno truplo so našli na gozdnatem območju leta 1975, bila je polna modric in gola od pasu, najlonke in pas je imela okoli gležnjev, torbice ni bilo, prav tako je manjkalo nekaj nakita.Njeno truplo je nekdo zvlekel v gozd in odvrgel za borovcem. A detektivi so takrat njeno smrt obravnavali kot naravno, mrliški oglednik je zapisal, da vzrok smrti ni znan. Martha je bila nadarjena pevka in pianistka, ki je s starši in šestimi mlajšimi brati in sestrami nastopala v skupini z imenom Happy Home Jubilee Singers.