FOTO: Tako brutalno so Mino pretepli na avtobusu, potniki gledali

»Brcnil me je z nogo, potem me je udarjal po glavi. Najprej za ušesi, nato v oči, nakar sem padla. Ker se nihče od potnikov ni odzval, se je spravil name, medtem ko sem ležala na tleh.«Tako je svojo zgodbo za Blic pojasnila, ki jo je na poti do službe napadel starejši moški na beograjskem mestnem avtobusu.»Ura je bila okoli 8.45, čakala sam na avtobusni postaji na prevoz do službe. V neposredni bližini je bil starejši človek, ki se je nenehno pritoževal zaradi zamude avtobusa,« se spominja Mina. V tistem trenutku si niti v sanjah ni predstavljala, kaj jo bo doletelo.»Ko je avtobus prispel, je začel kričati na voznika in ga žaliti. Strašne stvari mu je govoril. V nekem trenutku je dekle staro nekje med 15 in 20 leti začelo izstopati iz avtobusa, on pa jo je vlekel za roko, da je skoraj padla.« Ko ga je Mina opomnila, da dekleta ni treba vleči, je začel vpiti še nanjo. Po besednem konfliktu so padli še udarci.»Udaril me je v glavo in oko, nato me je udarjal v trebuh in glavo, ko sem ležala na tleh in se branila,« je pojasnila Mina in dodala, da so sledili številni udarci. Pretreslo jo je grozljivo dejstvo, da ji nihče od potnikov ni hotel pomagati. »Le nekaj jih je starejšega gospoda poskušalo zaustaviti z besedami, a neuspešno,« je povedala.Ko je voznik videl, kaj se dogaja, je potnikom rekel, naj ga ne izpustijo iz avtobusa. V bližini naslednje avtobusne postaje se je nahajala policija in šofer jim je namignil, da se na avtobusu nekaj dogaja. Takrat je napadalec začel bežati, je pripovedovala Mina za Blic.Policija ga je ujela na begu in nasilneža soočila z žrtvijo. »Vprašal me je: 'Kaj hočeš? Saj te nisem močno udaril.'« Po vsem tem se je odločila, da incident in fotografije deli na družbenih omrežjih, kjer se je njena zgodba tudi delila.Izvedela je, da je napadalec star 82 let in da je bivši boksar. Sreča je bila, da je nosila debelejšo jakno, ki je udarce v trebuh ublažila, a podplutbe po obrazu vendarle pričajo o brutalnosti dogodka. Zaradi udarcev v glavo bo morala na dodatne zdravniške preiskave. »V glavi čutim hude bolečine, v delu zatilja me vse boli zaradi udarcev s pestjo, piska mi v desnem ušesu. V spodnjem delu očesa čutim bolečino, medtem ko premikam oko. Vratu ne morem povsem premikati ...« je naštevala.»Ne želim, da bi se moški izgovarjal na neprištevnost in zato ne bi bil kaznovan. Njegov denar me ne zanima, želim le, da je primerno kaznovan za to, kar je storil,« je zaključila.