FOTO: Srce parajoče: otroka izgubila mamo in očeta, imata le eno željo

NIŠ – Z juga Srbije prihaja pretresljiva zgodba.(17) in(11) sta ostala brez staršev. Najprej sta leta 2013 v prometni nesreči izgubila očeta, v začetku februarja pa jima je za rakom umrla še mama. Od takrat se na vse pretege borita za preživetje in živita v nemogočih bivanjskih razmerah. V kopalnici ni stranišča, uporabljata namreč poljskega, kar je v hladnih dnevih in nočeh še posebej problematično.Vse od druge tragedije, ki ju je doletela, najstnika živita pri teti in stricu, ki sta že starejši osebi. Njuna tetajim pomaga, kolikor le zmore. Tudi ona je brezposelna. »Mislim, da je mala Milica šele sinoči, ko se je učila za šolo, dojela, da je 6. februarja izgubila mamo. Mama je namreč vedno sedela z njo in ji pomagala pri domačih nalogah ter se z njo učila,« je za srbski Espreso dejala Danijela.Zgodbo je na družbenih omrežjih zasledil tudi humanitarni delavec, ki je Nikolo obiskal in mu pred prihajajočim 18. rojstnim dnem izročil ovojnico z denarjem. Ta naj bi zadostoval za obnovo kopalnice.