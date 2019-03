FOTO: Skrivnostna smrt: nevesta bruhala kri in umrla

FOTO: Facebook

Britanka(42) je nenadoma umrla lansko jesen, šestn dni po poroki, njena družina pa točnega vzroka smrti še vedno ne vedo. Nicola je delala kot voditeljica humanitarnega projekta za Shelter Project Hounslow, je umrla med vračanjem s poročnega potovanja z možems katerim sta se spoznala že v srednji šoli.Kot je povedala njena hči(23), se je Nicola počutila zelo slabo že ko je odpotovala iz Londona na otok Fuerteventura, ampak ni mislila, da je kaj resnega. Danes, šest mesecev po njeni smrti, družina še vedno ne ve, zakaj je morala umreti. Znano je samo, da se je slabo počutila že na medenih tednih in da so jo preusmerili v bolnišnico v Porto, kjer je bruhala kri in je bila zelo slabotna. Po nekaj dneh je umrla.