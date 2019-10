FOTO: Sin objavil fotografije grozljivih poškodb mame (86), ki je v domu za starejše

LIVINGSTON – Policija v ameriški zvezni državi New Jersey preiskuje, kdo in kako je grozljivo poškodoval 86-letnico v domu za starejše. Njen sin Benny Gomez je prepričan, da so jo napadli, in je na spletu objavil materin poškodovani obraz. »Obe ličnici in nos ima zlomljene, na glavi ima šive,« je za ameriške medije povedal Benny. »Kaj mi pomeni mama? Vse.« Dejal je še, da tokrat ni prvič, da je njegova mama v domu za starejše utrpela poškodbe.



Iz doma so sporočili, da imajo ničelno toleranco do nasilja, in zanikali, da bi v njihovem domu kdo kadar koli udaril ali zlorabljal starejše. Sin pa je prepričan, da lažejo: »Mama mi pripoveduje, da so pomočniki grobi do nje in da jo tepejo.« V dom jo je dal, ko si je zlomila kolk in postala nepokretna, trpi pa tudi za blažjo demenco. »Ko vidiš svojo mamo v takšnem stanju, tega preprosto ne moreš dojeti,« je še dejal v solzah.