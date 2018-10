NOVA GRADIŠKA – Dve osebi sta umrli v nesreči, ki se je danes okoli 10. ure zgodila na izvozu z avtoceste, pri Okučanih. Hrvaški mediji poročajo, da je punto z reškimi oznakami zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v BMW X5, ki je prihajal iz nasprotne smeri in se je torej želel vključiti na avtocesto.



V nesreči sta umrla 66-letni voznik in 65-letna voznica iz punta, medtem ko jo je voznik terenca odnesel s poškodbami.