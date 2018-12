FOTO: Na avte nameščali lažne kazni. Ste jo dobili tudi vi?

Zlikovci se venomer spomnijo novih prevar. Tako je po prestolnici naših južnih sosedov nekdo na avte nameščal plačilne naloge za zagrešene kazni. Kakršne koli že. Izdal naj bi jih Zagrebački holding, od koder pa so javnost obvestili, da to ne drži.



Vsekakor, če ste se v teh dneh mudili v zahodnem Zagrebu in ste prejeli 250 kun (33,3 evra) visoko kazen, preverite, da niste med prejemniki lažne kazni. Omenjeni holding izpostavlja, da na plačilnem nalogu manjkata ustrezno naveden prejemnik Zagrebparking kot logo zagrebškega holdinga in podružnice Zagrebparking.