FOTO: Pošast: ugrabljeno deklico bi posilil

Ugrabitev so posnele nadzorne kamere.

KIZIL – Nekaj dni zatem, ko je obsojeni pedofil iz Rusije odslužil 20-letno zaporno kazen, je znova storil nagnusni zločin. Na avtobusni postaji v mestu Kizil je ugrabil osemletno deklico, tako da ji je lagal, da je policist. Rekel ji je, da jo starši čakajo na policijski postaji in da jo bo odpeljal k njim. Posnetki nadzornih kamer so ujeli trenutek, ko je zgrabil deklico za roko. Nato jo je vodil vzdolž ulic in iskal primerno mesto, da bi jo posilil. »Deklica je začela jokati,« je povedal vir iz policije. »Obsojenec je ni mogel potolažiti, zato jo je poskušal ustrahovati. S pestjo jo je udaril v trebuh. Nato je začela še glasneje jokati, kar je pritegnilo pozornost skupine moških na bencinski črpalki. Eden izmed njih je stopil k osumljencu, ta je zbežal.« Deklico je rešil pred posilstvom in najverjetneje umorom.Policija je na posnetkih prepoznala storilca in ga že priprla. Pedofil je moral peljati policiste na kraj zločina in razkriti, kaj se je dogajalo. »Tukaj sva sedela, na teh betonskih kockah,« je povedal. »Poskušal sem jo potolažiti z besedami. Sprva nisem bil nasilen,« je med drugim povedal. Zgodilo se je maja letos, javnost pa je za podrobnosti izvedela zdaj, ko se je začelo sojenje. Moški je osumljen poskusa posilstva dekleta, za kar mu grozi do 20 let zapora. Pretresljivo je, da je bil na prostosti le devet dni, preden je poskusil zlorabiti otroka. V zaporu je sedel 20 let, ker je leta 1998 umoril mladoletno dekle. Prej je bil obsojen zaradi spolnih napadov na mladoletne osebe, mlajše od 14 let.