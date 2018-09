FOTO: Objavljamo fotografije z ladje, ki so jo napadli pirati 

LJUBLJANA – Najboljša novica glede ugrabljenega ducata mornarjev s švicarske ladje Glarus – in med njimi seveda slovenskega kapitana te ladje, ki je prav tako končal v rokah ugrabiteljev – je prišla včeraj zgodaj popoldne. Blake Edwards, ki komunicira za lastnika Glarusa, družbo Massoel Shipping, je potrdil, da so vzpostavili stik z ugrabitelji: »Kot gre razumeti, so vsi člani posadke skupaj, vsi so v redu in nepoškodovani,« se glasi skopa izjava angleškega govorca, ki dodaja le še, da o razvoju dogodkov obveščajo tudi družine ugrabljenih: »Prva in absolutna prioriteta je osvoboditev ugrabljenih.« In ker nočejo ogroziti varnosti slednjih, pri ...