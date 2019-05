FOTO: Krvav pokol v baru: ubitih šest žensk in pet moških

Rekordna raven s 64.000 umori

BELEM – Sedem zamaskiranih moških je v nedeljo popoldne v nekem baru v mestu Belem na severu Brazilije ubilo najmanj 11 ljudi. Vstopili so v bar, streljali na ljudi, nato pa zbežali s tremi avtomobili in motorjem, s katerimi so prišli, je sporočila policija. Ena žrtev je huje ranjena. Enega od napadalcev, ki je ranjen, je po poročanju medijev policija prijela.Motiv napada v tem največjem mestu v zvezni državi Para še ni znan. Večina žrtev je bila po podatkih lokalnih oblasti ustreljena v glavo. Ubitih je šest žensk in pet moških. Bar naj bi bil po poročanju medijev povezan s trgovino z mamili. Marca so v četrt Guama, kjer se je zgodil pokol, in še šest sosesk napotili 200 zveznih policistov za okrepitve boja proti kriminalu.Število umorov v Braziliji je leta 2017 doseglo rekordno raven (64.000). Brazilski predsednikpa je nedavno podpisal odlok, s katerim je omilil omejitve na uvoz strelnega orožja in dovolil, da ljudje nosijo več streliva.