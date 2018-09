FOTO in VIDEO: Migranta ukradla avtobus in bežala pred policisti

KARLOVEC – V zgodnjih jutranjih urah se je pri južnih sosedih odvijala prava drama. Dva migranta iz Sirije sta s parkirišča v Cetingradu ukradla avtobus in se napotila proti Slunju, poroča 24sata. Policija ju je okoli 3.35 poskušala zaustaviti, vendar migranta njihovih signalov nista upoštevala in sta pred policisti bežala še več kot 10 kilometrov.Veliki akciji so se nato pridružile dodatne okrepitve, kar pa je predrzna tatova očitno prestrašilo, saj sta v Nikšiču ustavila avtobus in peš poskušala zbežati policistom, avtobus pa se je pri tem zapeljal vzratno po cesti in trčil v policijski avtomobil. Možje v modrem so nepridiprava kmalu ujeli in ugotovili, da gre za nezakonita migranta iz Sirije. V incidentu je na srečo nastala samo materialna škoda, poškodovanih ni bilo, policisti pa so primer že predali kriminalistom.