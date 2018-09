FOTO in VIDEO: Grozljivka na plaži: morski pes raztrgal 26-letnika

CAPE COD – ZDA pretresa tragična smrt 26-letnegaki ga je med deskanjem napadel morski pes. Prijatelji so ga nezavestnega potegnili iz vode, utrpel pa je hude poškodbe. Takoj so mu začeli povijati rane, da ne bi izkrvavel, toda zaradi hudih poškodb je na poti v bolnišnico umrl, poroča 24sata.Po besedah lokalnega ribiča, ki je bil priča dogodku, je na plaži nastala prava panika. Prav on je zagledal bližajočo se nevarnost in začel vpiti: »Morski pes, morski pes!« Obiskovalci plaže so bili vidno pretreseni. »Celo dopoldne smo tukaj deskali in se kopali. Oni so bili malo naprej od nas, na odličnem mestu, ampak žal v napačnem času,« je dejala neka ženska.