FOTO: Brutalen umor: novinarko posilili in zadušili, slovenski novinarji zgroženi  

Viktoria Marinova FOTO: Facebook

Odziv DNS FOTO: Twitter

RUSE - V bolgarskem mestu Ruse na severu države so neznanci brutalno umorili 30-letno televizijsko novinarkoKot je danes sporočilo tožilstvo, so njeno truplo našli v soboto v nekem parku. Pred umorom naj bi Marinova poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev EU.Vzrok smrti so bili udarci v glavo in zadušitev. Žrtev naj bi bila tudi posiljena. Ob tem so izginili njen mobilni telefon, avtomobilski ključi in del oblačil.Bolgarski mediji poročajo, da je Marinova na televiziji TVN pred kratkim začela voditi novičarsko pogovorno oddajo Detektor.Tudi iz Društva novinarjev Slovenije so sporočili, da so zgroženi.Umor je že obsodil predstavnik Ovseja za svobodo medijev, ki je zahteval celovito preiskavo.