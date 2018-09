FOTO: Avtobus zletel v sotesko, okoli 50 mrtvih 

AP Prometna nesreča. FOTO: AP

Slabe ceste in nepremišljena vožnja

HAJDERABAD – V zvezni državi Telangana na jugu Indije je močno prenatrpan avtobus danes zletel v sotesko. Vzrok nesreče še ni znan. Avtobus, na katerem je bilo prostora za 60 ljudi, jih je prevažal kar 90. Oblasti so sporočile, da je v nesreči umrlo 49 ljudi, od tega 20 na kraju nesreče, še 29 pa v različnih bolnišnicah. Število smrtnih žrtev bi lahko naraslo, saj je v bolnišnični oskrbi še okoli 40 ljudi. Med žrtvami je bilo najmanj 31 žensk in štirje otroci.Kot poročajo lokalni mediji, se je avtobus vračal iz priljubljenega templja Kondagattu Anjaneya Swamy. Televizije so medtem predvajale posnetke ljudi, ki so reševali ponesrečence iz razbitine vozila, očividci pa so novinarjem povedali, da je voznik vozil prehitro in izgubil nadzor nad vozilom.Zadnja večja nesreča avtobusa se je v Indiji zgodila 28. julija, ko je vozilo med vožnjo v goratem predelu na zahodu države zletelo v dolino. Pri tem je umrlo 33 ljudi. Pred tem je v začetku istega meseca prenatrpan avtobus na vzhodu Indije zletel v 200 metrov globoko sotesko, pri čemer je umrlo 48 ljudi.Indija ima največje število smrtnih žrtev prometnih nesreč na svetu. Najpogostejši vzroki teh nezgod so slabe ceste, zastarela vozila in nepremišljena vožnja. Letno na cestah v tej državi umre več kot 150.000 ljudi.