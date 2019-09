LIVERPOOL – Veliko Britanijo pretresa zgodba o posiljevalcu Ryanu Jonesu (21). Letos 6. marca je 19-letno študentko zvabil v babičino hišo, tam pa ji je zagrozil z nožem in jo posilil. Na sodišču so potrdili, da ima žrtev hude travme in da jo je zdaj groza vseh moških.



Jones je sicer že pred petimi leti v parku spolno zlorabil 14-letnico. Najprej jo je prosil, naj mu pomaga poiskati kužka, nato pa jo je posilil. Deklica je po napadu pobegnila in ga prijavila policiji.