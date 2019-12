Dvignil denar in ga pozabil v reži bankomata

Včeraj ob 7.54 so policisti obvestili o pozabljeni gotovini v reži bankomata na bencinskem servisu v Ajdovščini. Po prvih zbranih podatkih je moški dvignil gotovino in jo pozabil v reži bankomata. Ko se je vrnil do bankomata, denarja ni bilo več oz. si je nekdo prilastil pozabljeno gotovino. S tem dejanjem je bil moški, ki je denar pozabil, oškodovan za 150 evrov. Policisti PP