Eksplozija v Splitu, turisti goli in bosi bežali

SPLIT – V petek okoli 21. ure je v Splitu močno odjeknilo v restavraciji v središču mesta. Po neuradnih informacijah je eksplodirala plinska jeklenka.ranjenih ni bilo, so se pa turisti, misleč da gre za terorističen napad, panično razbežali. Ko se je začel iz restavracije viti gost črn dim, je po poročanju hrvaških medijev nastal pravi stampedo. »Počilo je ob 21.12 in to dvakrat. Gostje so se razbežali, padali, prerivali, bežali so v druge restavracije, da bi se skrili. Kolikor vidim hotel, ki je nad restavracijo, ni zgorel, so pa gostje hotela goli in bosi bežali,« je povedala priča.Gasilci so požar hitro pogasili. Nihče ni bil ranjen, nastala pa je precejšnja materialna škoda.