Eksplozija v rudniku: pet mrtvih, preživele še iščejo

KARVINA – V rudniku antracita na vzhodu Češke je v četrtek eksplodiral metan, pri čemer je umrlo pet rudarjev, osem pa jih še pogrešajo. Po besedah tiskovnega predstavnika rudnika je osem rudarjev poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.



Eksplozija v rudniku blizu Karvine nedaleč od češko-poljske meje je odjeknila v četrtek okoli 17. ure približno 800 metrov pod zemljo. Uničila je precej jaškov, zaradi česar je delo reševalnih ekip oteženo. Reševalci sicer še vedno iščejo žrtve in morebitne preživele.



Med mrtvimi, poškodovanimi in pogrešanimi prevladujejo poljski državljani, je še sporočil tiskovni predstavnik rudnika OKD.



Rudnik obratuje od leta 1968, pred nekaj leti pa so ga posodobili. Rudniški rovi segajo do 1100 metrov pod zemljo.