OSLO – Eksplozija na norveški bencinski črpalki je zahtevala smrtno žrtev, je danes na Twitterju objavila tamkajšnja policija.



Nesreča v bližini kraja Bodo se je po navedbah medijev zgodila pri čiščenju podzemnega rezervoarja, ko so se vneli plini, povzema nemška tiskovna agencija dpa.



Po eksploziji so sprva poskušali hudo poškodovanemu delavcu pomagati iz rezervoarja. Policija je kasneje sporočila, da je moški v starosti med 40 in 50 let umrl zaradi poškodb, še navaja dpa.