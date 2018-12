Dveletnica umrla, na glavi imela na tisoče uši

Komaj dveletna deklica je umrla, potem ko sta jo mami zanemarjali, jo pustili brez hrane in vode ter več mesecev umazano. Sodišče je Vile Margaret Wade (36) in Marie Sweeney (37) spoznalo za krivi.



Kar osem mesecev ji nista dajali ne vode ne primerne hrane. Preiskovalci pa so našli stanovanje tako umazano, da je bilo polno črvov, žuželk, uši in podobno.



Mala Lauren je umrla leta 2015, ko so klicali reševalce, ker je bila neodzivna. Odpeljali so jo v bolnišnico, a je pol ure kasneje umrla. Zdravniki so na sodišču povedali, da zaradi podhranjenosti. Ko so videli njeno telo, niso mogli verjeti, saj je imela na glavi na tisoče uši, zelo je smrdela, bila umazana in več mesecev ne umita. V slabem stanju sta bila tudi druga dva otroka v stanovanju, a sta preživela.



Kot še piše The Sun, so morali reševalci v Glasgowu svoje vozilo dezinficirati, potem ko so v bolnišnico odpeljali otroke. Policija je povedala, da tako umazanega in zanemarjenega stanovanja še ni videla.