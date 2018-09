Družinska tragedija! Ubil soprogo, njune tri malčice in taščo

FOTO: Reuters

PERTH – V Avstraliji so vložili obtožnico proti 24-letnemuzaradi umora svoje 41-letne soproge Mare, njunih treh otrok in 73-letne tašče. Policija je v predmestju avstralskega Pertha na zahodu države v nedeljo na nekem domu odkrila pet trupel; treh deklic ter njihove matere in babice. Pri malčicah gre za dveinpolletni dvojčici ter eno leto starejšo sestrico.Trupla so odkrili, ko je pred tem 24-letni Harvey v rudarskem mestecu Pilbara, ki leži približno 1500 kilometrov severno od Pertha, prišel na policijsko postajo in jih obvestil o zločinu.Množični umori v Avstraliji niso pogosti, vendar je zadnja družinska tragedija že tretja na zahodu Avstralije v zadnjih mesecih. V Osmingtonu je v začetku maja moški umoril svojo soprogo, hčerko in njene štiri otroke, nato si je sodil sam, julija pa je moški v Perthu ustrelil mater in brata.