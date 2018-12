Drogo tihotapili s podmornico

Sojenje razkriva široko delovanje hudodelne združbe.

Podmornica za tihotapljenje mamil

NEW YORK – Na sojenju zloglasnemu mehiškemu baronu preprodajalcev drogso v četrtek prvič videli podmornico, polno kokaina, ki so jo septembra 2008 zajeli pripadniki ameriške obalne straže. Poveljnikje povedal, da so patruljirali v mednarodnih vodah, ko so približno 570 kilometrov vzhodno od Gvatemale naleteli na napol potopljeno plovilo. Opremljeni z očali za nočno gledanje so stopili na podmornico, kjer je posadka že panično poskušala potopiti plovilo in pregnati može postave. »Začeli so voziti vzvratno, da bi moja ekipa popadala s krova. Šlo je za življenje in smrt.« Potem ko so obvladali in aretirali posadko, so našli 237 zavojev kokaina v skupni teži šest ton. Med zajetjem podmornice si je poveljnik Bagetis poškodoval hrbtenico, zato še vedno vsake štiri mesece dobi protibolečinsko injekcijo.Guzmanu grozi visoka kazen, ker je tihotapil in preprodajal drogo, vodil kriminalno organizacijo, načrtoval umore in imel strelno orožje. Na začetku tedna je kolumbijski preprodajalec mamilrazkril, da je on izumil plovila, ki so zelo učinkovita za prevoz kokaina iz Mehike v ZDA. Potem ko je droga prišla iz Kolumbije v Mehiko, jo je El Chapov kartel Sinaloa skril v naftne tankerje, škatle za čevlje in celo konzerve vloženih pekočih paprik. El Chapo bo verjetno do smrti za rešetkami.