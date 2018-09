Drama v Švici: Slovenec ga je pretepel do smrti

Napadalca so aretirali na podlagi obvestil prebivalcev, ki so si ga zapomnili ravno po tem, da je glasno nergal zaradi ukradenega telefona.

BASEL – Zadnji julijski petek so nočni obiskovalci lokalov v starem baselskem mestnem središču, ob strugi Visokega Rena, spremljali ulični pretep, v katerem je življenje izgubil 41-letni Portugalec. Nesrečnik se je v zadnjem večeru življenja zadrževal v istem lokalu kot 29-letni Slovenec, slednji pa je čez nekaj časa opazil, da nima pametnega telefona. Za krajo je osumil Portugalca, ki je do takrat že zapustil prizorišče, ter se pognal za njim. Ko ga je pozneje, tri četrt ure čez polnoč, končno našel na obrežju, ga je Slovenec napadel in večkrat močno udaril.V pretep se je vmešal še 18-letni Španec in prav tako udrihal po portugalskem sosedu; ko je slednji obležal, je Slovenec pregledal oblačila Portugalca, a svojega telefona ni našel. Storilca sta jo podurhala, pretepeni pa je – kljub hitri zdravniški pomoči – kmalu po napadu umrl. Policija je sprva prijela tri napačne osumljence, nekaj zatem pa ji je v roke prišel Španec, ki je pomagal do smrti tepežkati 41-letnika.Španec je hitro končal v priporu, za Slovencem (čigar identiteta takrat še ni bila znana) pa se je izgubila vsaka sled. Baselsko tožilstvo je zato razpisalo celo 10.000 švicarskih frankov nagrade za domnevnim storilcem, visokim okoli 180 centimetrov in kratkih las, ki je govoril »švicarsko z balkanskim slengom«, kot so jezik opredelili švicarski tožilci. V začetku tega tedna pa so iz Basla sporočili, da so našli iskanega: »Na podlagi obvestil prebivalstva smo aretirali 29-letnega Slovenca in ga priprli.« Ljudje naj bi si ga zapomnili ravno zato, ker je glasno nergal zaradi ukradenega telefona; zdaj bo imel obilo časa, da razmisli o dejanju, ki ga je privedlo za švicarske zapahe.