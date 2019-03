Drama v šoli: vstopila učenca in začela streljati

SAO PAULO – V srednji šoli v bližini mesta Sao Paulo v Braziliji se je zgodil napad na učence. Dva najstnika naj bi v jutranjem času – ravno ko so učenci imeli odmor za malico – začela streljati. Mrtvih je najmanj sedem ljudi, še deset je ranjenih. Po streljanju sta sodila še sebi, piše BBC.



V Braziliji je stopnja kriminala visoka, a tovrstna streljanja niso običajna.



Strelca naj bi bila nekdanja učenca šole, motiv za tovrstno dejanje še ni znan. Šolo obiskuje kakšnih 1000 otrok, starih med šest in 18 let.