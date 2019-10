Drama v šoli: staford vdrl na igrišče in napadel učence

NIŠ – Zjutraj je na igrišče osnovne šole Njegoš vdrl pes pasme staford in napadel tri učence. Kakšen morebiten hujši incident je preprečil ravnatelj šole, ki je žival, potem ko je učencem sledila na hodnik šole, zvezal s pasom, ki ga je snel s svojega dežnega plašča.



Pes je v šolo planil okoli 9.20 ure v času velikega odmora, ko je bilo na igrišču veliko otrok, učencev od 5. do 8. razreda. Pes je bil brez povodca, tekel je okoli otrok. Enega učenca je pogrizel po hrbtu, drugi je dobil modrice na nogi, ena učenka pa ima hematom na prstu. Čeprav otroci niso dobili hujših telesnih poškodb, pa so doživeli velik šok.



Pes je nato ušel v zgradbo šole, je povedal ravnatelj, ki je s pasom dežnega plašča naredil zanko in vanjo ujel staforda. Ta se sicer ni odzival niti na mamljenje s hrano. Psa so odpeljali k veterinarju, ki je ugotovil, da je čipiran. Tako so našli lastnika, ta pa je povedal, da mu je pes ušel.