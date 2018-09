Drama na ulici: zapeljal v množico in ubil najmanj 9 ljudi

PEKING – V mestu Hengyang na jugu Kitajske je danes moški v avtomobilom zapeljal v množico na trgu, pri čemer je umrlo najmanj devet ljudi, 43 je poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Nekatere žrtve naj bi bile zabodene. Voznika, sicer starega znanca policije, so prijeli, poroča BBC.Za zdaj ni znano, ali ima incident teroristično ozadje. Lokalne oblasti so sporočile, da je šlo za namerno in zahrbtno dejanje.Poškodovance so prepeljali v bolnišnico, preiskava je v teku.Na posnetkih, ki so jih objavili kitajski mediji, je videti, kako ljudje v paniki bežijo s prepolnega trga, drugi se sklanjajo nad poškodovanimi in jim poskušajo pomagati.Policija je objavila ime osumljenca. Gre za 54-letnega, ki je bil v zaporu zaradi požiga in z drogami povezanih kaznivih dejanj, še navaja BBC.