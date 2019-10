Dolgih 17 let se je skrival v jami

Po letih življenja v jami je zdaj spet za zapahi.

Za preživetje je verjetno kradel v bližnji vasi.

DAŠING – Iz zaporniškega delovnega taborišča je pobegnil leta 2002, potem se je za njim izgubila vsaka sled. In vprašanje je, ali bi ga tudi po skoraj dveh desetletjih izsledili, če ne bi imeli na voljo sodobne tehnologije. Kitajska policija je namreč ubežnika, ki se je skrival pred roko pravice po obsodbi zaradi trgovine z ženskami in otroki, odkrila z dronom., zdaj je star 63 let, je živel v jami, veliki komaj dva kvadratna metra, v strmem klifu sredi gorovja blizu svojega rojstnega mesta Dašing na jugozahodu Kitajske. Bivališče je označevala modra plošča, v njem pa je bilo le šotorsko platno, nekaj platnenih krp, oblačil, plastenk, s katerimi je ubežnik zajemal vodo iz bližnje reke, in nekaj posod; za ogrevanje si je kuril veje, kaže pogorišče. Kje je Jiang dobival hrano in kje si je priskrbel oblačila, še ni znano, najverjetneje pa je kradel v bližnji vasi, od koder naj bi policija dobila tudi namig o pogrešanem.Droni, ki so teren prečesavali ves september, so nazadnje le izsledili zasilno bivališče, do Jianga pa so se potem peš odpravili policisti in aretirali ubežnika. Ta je tako dolgo živel v popolni osami, da se je le s težavo sporazumeval, zdaj pa je že nazaj v zaporu, ki ga najverjetneje ne bo zapustil do smrti.