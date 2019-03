Dojenček se je ‘skuhal‘, starši pa zadevali

Osemmesečni Isaiah Neil z Nove Zelandije je novembra 2015 umrl zaradi vročinskega udara, potem ko sta ga mati in oče pustila več kot tri ure v vročem avtomobilu. Na sojenju je njegov oče priznal, da sta se z ženo tedaj zadevala s kanabisom. Ko se je spomnil na sina in ga vsega mlahavega iz avta, parkiranega pred hišo, prinesel v notranjost, je zbudil ženo. Ta je ocenila, da je s sinom vse v redu in ga je dala v posteljico. Ko sta se okoli 6. ure zjutraj zbudila in preverila, kaj se dogaja z njim, se je ta še vedno močno potil. Panična sta ga polila z vodo in mu začela dajati umetno dihanje. Ko so na pomoč prišli reševalci, so opazili tudi modrice na dojenčku in sledi ugriza odrasle osebe na njegovi nogi.



Isaiahu ni pomagala niti zdravniška pomoč v bolnišnici. Malček je umrl, oče in mati pa sta priznala krivdo za njegovo smrt. Sedaj pričata tudi na sojenju njeni materi, ki je prav tako kadila kanabis v hiši, ko je bil Isaiah v vročem avtu.