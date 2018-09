Dimnik ubil najstnika Leonela v avtu

V požaru je bilo uničenih najmanj 50 domov. FOTO: Ap

Nesrečni Leonel Rondon

BOSTON – Najmanj ena oseba je umrla in več je bilo ranjenih v seriji eksplozij plina v ameriški zvezni državi Massachusetts. Oblasti so evakuirale na stotine ljudi, medtem ko so z zapiranjem plinovoda in elektrike poskušali ustaviti nadaljnje eksplozije. Poveljnik lokalnih gasilcev je dogajanje opisal kot sodni dan. »Pri gasilcih sem že skoraj 39 let in še nikoli nisem videl česa podobnega,« je pretresen. Po doslej zbranih podatkih je izbruhnilo od 60 do 80 požarov v mestih Lawrence, Andover in North Andover, ki so 45 kilometrov severno od Bostona. Eksplozije naj bi bile posledica premočnega pritiska v osrednji plinski napeljavi, ki jo oskrbuje podjetje Columbia gas. Njegovi uslužbenci zdaj hodijo od doma do doma v spremstvu policije in gasilcev ter preverjajo, kako varne so napeljave.Prva potrjena žrtev je komaj 18-letniiz Lawrencea, ki je umrl, ko je po eksploziji na njegov avto padel dimnik. V avtu je bil z dvema prijateljema, ta dva so ranjena odpeljali v bolnišnico. Skupno je ranjenih najmanj 25 ljudi. Župan Lawrenceaje ljudem naročil, naj zapustijo domove, tudi če jih ne oskrbuje Columbia gas. Ljudi so nastanili po šolah, ki so bile včeraj zaprte. Z eksplozijami se ukvarja zvezni preiskovalni urad FBI, prav tako so se zganile druge nacionalne službe.