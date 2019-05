Deklica (14) za tri dni obnemela, resnica je šokirala vse

BOGATIĆ – Deklica iz Bogatića je obnemela, in sicer zaradi grozljivega dogodka, ki se ji je pripetil, ko je odšla zapret ovce. 26-letni S. I. iz sosednje vasi jo je pričakal za hlevom in jo posilil. Vse skupaj se je zgodilo v četrtek, deklica pa ni govorila do nedelje. Takrat je zbrala pogum in materi zaupala grozljivo dogajanje, ki se je odvijalo pri hlevu. Povedala je, da jo je moški prijel in ji pokril usta, da ni mogla klicati na pomoč. Vse skupaj jo je tako travmatiziralo, da je dobesedno obnemela.



Moški ji je preko telefona pošiljal tudi sporočila, v katerih je bilo polno groženj, poroča Telegraf. Policija je moškega že prijela, deklica pa je deležna pomoči strokovnjakov, saj jo je dogodek močno zaznamoval.