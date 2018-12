Deček (3) padel po stopnicah in umrl, varuški: bila je nesreča

Prejšnje zlorabe?

Beverly Santiago FOTO: Ashtabula County Jail

OHIO – Smrt triletnika, ki naj bi padel po stopnicah v času oskrbe pri varuškah, odmeva v ZDA. Konec aprila je umrl zaradi hudih poškodb, varuški(57) in(26) pa sta trdili, da se je zgodila nesreča. Zdaj je obe omenjeni ter otrokovo mamotožilstvo obsodilo uboja.Varuški – mama in hči – naj bi po mnenju tožilstva zakrivili padec dečka, zato da bi skrili prejšnje zlorabe Brantleyja. »Zdravniška dokumentacija kaže na to, da je imel Brantley poškodbe že od prej, ne samo zaradi padca po stopnicah,« izjavo tožilca Nicholasa Iaroccija povzema People.Poškodbe je po mnenju tožilstva dobil v varstvu že prej. Le nekaj dni pred smrtjo ga je tako njegova mama Beverly Santiago odpeljala v pediatru, kjer so ji svetovali naj ga ne daje več v to varstvo. A je to še vedno storila. Zato tožilstvo zaradi zanemarjanja in neprostovoljnega uboja kazensko preganja tudi njo.Na sodišču so vse tri zanikale krivdo.