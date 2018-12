Danijel (21) večkrat posilil lastni sestri

VRŠAC – Danijela Ž. (21), ki ima težave v razvoju, je policija prijela, ker ga sumijo, da je večkrat posilil svoji sestri, ki imata pet in 15 let. Spolno zlorabo so policiji prijavili zaposleni v šoli za otroke s posebnimi potrebami. Obiskuje jo 15-letnica, ki ima prav tako težave v razvoju.



Pristojni v šoli so ugotovili, da je nekaj narobe, ko se je 15-letnica začela čudno vesti. Poslali so jo na pogovor k psihologu, ta pa je kmalu ugotovil, da jo brat že dlje časa spolno zlorablja. Nista se mogli ubraniti Policisti so po prijavi Danijela našli v domači hiši, kjer živi s starši in še petimi brati in sestrami. Prav v tej hiši je vedno čakal priložnost, da je bil sam s sestrama. Ko ostalih članov družine ni bilo doma, se je spravljal na petletnico, ki se ni mogla braniti, zaradi motenj v razvoju pa se mu ni uprla niti 15-letnica. Ta je najprej mislila, da je to povsem normalno in da to počnejo vsi.