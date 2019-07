Boštjan (47) pred otrokoma padel in izginil v morju

VRSAR/LJUBLJANA – Dopustniki avtokampa Valkanela pri Vrsarju naj bi po poročanju hrvaških medijev v četrtek z obale le nemočno in nemo opazovali iskalno akcijo za slovenskim državljanom, ki je po tistem, ko je v četrtek okoli 18. ure padel z vodnega skuterja, izginil v morju. Pripadniki puljske pomorske policije, gasilci, potapljači in številni drugi so namreč včeraj že drugi dan intenzivno prečesavali morsko dno, da bi morda odkrili pogrešanega, a do zaključka naše redakcije brez uspeha. Po naših informacijah gre za 47-letnega Boštjana Dolničarja iz Ljubljane, direktorja podjetja Ta dobri avto iz Trzina. Z družino naj bi dopustoval prav v ...

