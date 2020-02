Bojanu umrla oče in brat, njega pa so zdaj ubili ognjeni zublji

Dopoldne je Srbijo pretresla vest o hudem požaru stanovanjski hiši v Prćilovici, ki je vzel eno življenje. V ognjenih zubljih je umrl 42-letni Bojan, njegova slepa mati Dušica pa se je nadihala dima in končala v bolnišnici. Vzrok požara še ni znan.



Kot poroča srbski Telegraf, to ni prva tragedija, ki je doletela omenjeno družino. Bojanov oče je umrl pred 20 leti, nedavno pa tudi njegov brat, ki je živel v Franciji. Drugi brat Dejan je novinarjem zaupal, da je iz hiše kar naenkrat zaslišal materine krike. Skupaj s sinom in sosedi je odprl vrata, nato pa zagledal ogenj in dim. Dušica se je na vse pretege trudila, da iz ognja izvleče sina, a je bilo zanj po Dejanovih besedah že prepozno.



Nesrečna Dušica je po prvih informacijah po rokah in nogah utrpela opekline prve in druge stopnje, a ni v smrtni nevarnosti.