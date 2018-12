Bogdan naredil padalo in skočil s stolpnice

Trenutek, ko se je pognal v smrt.

Bogdan je skočil z doma narejenim padalom.

43 metrov ni dovolj za skok s padalom.

MAKEJEVKA – V vzhodnoukrajinskem mestu Makejevka je tragično umrl 15-letni fant, potem ko je skočil z vrha 14-nadstropne stolpnice z doma izdelanim padalom, a se mu ni odprlo. Na spletu so objavili posnetek, na kateremskoči v svojo smrt, ob spodbujanju skupine odraslih, med katerimi je celo njegova mama.Podvig je bil pripravljen za objavo na spletu in pritegovanje pozornosti na družabnih medijih. Na posnetku se vidi, kako ponosno dvigne roke v zrak, nato pa se požene 43 metrov globoko, a padalo se ne odpre.»Nihče ga ni poskušal ustaviti, le snemali so,« je povedala naključna priča dogodka. »Ljudje niso več ljudje, izgubili so razsodnost. Vse skupaj se je zgodilo pred mojimi očmi. Deček je padel in zadel ob tla s hrbtom. Grozno.«Podvig so si prišli ogledat tudi drugi otrokovi sorodniki, vzklikali so in snemali. Po padcu je bila njegova mama v popolnem šoku. Padalski strokovnjaki so povedali, da Bogdan ne bi preživel skoka, tudi če bi imel normalno delujoče padalo.»Najnižja višina za skok s padalom je 70 metrov, to pomeni, da bi moral skočiti iz vsaj 25-nadstropne stolpnice. A tudi v tem primeru bi šlo za skrajno nevaren skok,« je povedal poznavalec. Makejevka je ukrajinsko območje, ki ga nadzorujejo proruske sile.