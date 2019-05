Bivši na skrivaj živel pri njej

Tri tedne se je uspešno skrival na podstrešju. FOTO: Policija

PITTSBURGH – Ženska iz ameriškega Pittsburgha je opazila, da se v njeni hiši dogaja nekaj nenavadnega, in potem odkrila, da je zadnje tri tedne na njenem podstrešju živel njen bivši fant, proti kateremu je bila izdana sodna prepoved približevanja.Neimenovana ženska se je bala svojega bivšega. V minulih tednih je opažala nenavadne stvari, a si je ves čas prigovarjala, da je paranoična. Enkrat je opazila, da je bila straniščna deska dvignjena, kar se ji je zdelo čudno, ker živi sama s hčerkami. Drugič je na tleh v kleti našla odejo. Pomislila je, da bi poklicala policijo, a ni vedela, kaj naj jim reče. »Slutila sem, da je nekaj narobe, a sem to ignorirala, potisnila na stran. Nisem hotela delovati paranoidna, a bi morala poslušati svoje občutke. Ti dogodki me bodo zaznamovali za vse življenje.«Zgodba se je začela razpletati 20. aprila, ko je slišala nenavadne zvoke iz zgornjega nadstropja svoje hiše. Sprva je pomislila, da je njena mačka kaj prevrnila, a ko je odprla vrata svoje spalnice, je zagledala svojega bivšega, kako stoji sredi sobe. Stekel je proti njej in jo zgrabil za obraz, a ji ga je uspelo odriniti, steči na prosto in prositi sosede, naj pokličejo policijo.Ob njihovem prihodu se je bivši še vedno skrival v hiši, našli so ga pod kupom oblek. Povedal jim je, da je spal na podstrešju, ker je brezdomec in potrebuje streho nad glavo. Zdaj je v priporu, grozi mu zaporna kazen.