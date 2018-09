Bil je prepričan, da ga vara. Pograbil je sekiro in ji odsekal roki

MOSKVA – Lanskega decembra je 27-letnik v Rusiji zagrešil grozovito dejanje: Dmitry Grachyov je ženo prisilil, da je sedla z njim avto in jo odpeljal v gozd. Tam jo je zvezal in prisilil, da je pokleknila. Nato je pograbil sekiro in ji odsekal roki. Kot se je razvedelo, je mislil, da ga vara. Žena Margarita zanika, da bi ga, priznava pa, da se je želela ločiti. Krivo naj bi bilo njegovo vedenje.



Izvedenec je za 27-letnika potrdil, da je psihično zdrav, tako da mu bodo za dejanje sodili. Za odsekani roki, ugrabitev in številna druga ogabna dejanja mu grozi do deset let zaporne kazni.



Dmitry je na sodišču zase dejal, da je ljubeč oče. Ne glede na to se je sodišče odločilo, da s svojimi otroki ne bo smel imeti stikov, zaradi česar si je Margarita oddahnila.



​Levo roko so ji zdravniki rešili, a je še vedno ne more uporabljati. Namesto desne ima bionsko roko, ki pa si je brez denarne podpore iz prostrane Rusije ne bi mogla privoščiti. Ljudje od vsepovsod ji čestitajo za moč in pogum, Margarita pa jim je neizmerno hvaležna.