Barbaro Vitez iščejo že tri leta, zdaj so jo videli v nočnem klubu

Gre za isto dekle? FOTO: Instagram

Oče ve, da je živa

SENTA –iz srbskega naselja Senta je brez sledi izginila 25. novembra 2016 na mostu reke Tise. Takrat so mediji poročali, da je z mostu padla v reko. Zdaj pa je prišlo do šokantnega preobrata, saj so mladenko, avgusta je dopolnila 18 let, videli na Madžarskem, če gre verjeti besedam zasebnega detektiva, v nočnem klubu.Spomnimo, aprila lani so na instagramu zasledili profil dekleta, ki si je dopisovalo v madžarščini. Družina Vitez je trdila, da gre za njihovo hčer, ker so jo prepoznali po brazgotini. Profil je hitro ugasnil, zaradi česar niso mogli priti deklici na sled. Po besedah Đokića so takoj, ko so od madžarske organizacije, ki je sodelovala pri iskanju pogrešanih oseb, prejeli fotografije, na katerih je Barbara domnevno v klubu, te nemudoma poslali v Srbijo na preverjanje, piše Kurir.Da vse sledi vodijo na Madžarsko in da je nesrečna deklica zelo verjetno živa, trdi tudi njen oče: »Čakamo, da bodo pristojni organi preverili te zadnje informacije. Nočem se vmešavati v njihov posel ne posegati v preiskavo. Kolikor nam je znano, so jo videli na Madžarskem pa tudi zasledili na internetu, kjer si je dopisovala z ljudmi. Vem, da je živa in da ni skočila v Tiso, ampak je nekje v Budimpešti. In to niso naše želje, ampak informacije ljudi, ki iščejo pogrešane osebe ali brskajo po spletu. Informacije pa so do nas hitro prišle, ker obstaja spletna stran, ki obravnava Barbarino izginotje.« Ob tem se zahvaljuje vsem ljudem, ki družini pomagajo iskati hčer.