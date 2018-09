Aretirali Slavico, ki je s sekiro ubila moža

ŠABAC – V naselju pri srbskem Šabcu je policija prijela 55-letno Slavico, ki je s sekiro ubila svojega 65-letnega moža Slobodana, poročajo srbski mediji. Življenje je izgubil še pred prihodom v bolnišnico, saj so bile poškodbe glave prehude. Žena naj bi ga s sekiro večkrat udarila po glavi.



Policisti so v njuni hiši, kjer se je tragedija zgodila, našli sekiro, Slavici pa so nemudoma odvzeli prostost.



Po besedah sosedov je bilo iz hiše pogosto slišati vpitje, zakonca pa sta rada segla tudi po alkoholu. Kot pravijo, je Slavici dokončno prekipelo in je moževo življenje končala s sekiro. Sosedje se z zakoncema niso družili, videvali so ju le, ko so šli mimo njune hiše, ki je v neposredni bližini pokopališča.