Alarmantno: osnovnošolci vsak dan organizirali pretepe in se snemali

Policija v Novom Pazaru je identificirala štiri osnovnošolce ene izmed tamkajšnjih šol, ki so se nedavno pretepali na ulici, njihovi vrstniki pa so vse snemali, kasneje pa posnetje objavili na spletu. Po neuradnih informacijah so omenjeni učenci stari 11 in 12 let.Tamkajšnji mediji so od enega izmed staršev učenca 7. razreda izvedeli, da se je skupina osnovnošolcev pred ali po pouku sestajala na dogovorjenem mestu v bližini šole, kjer so potekali pretepi. Z mobilnimi telefoni so preepe snemali in jih prodajali drugim učencem za 50 dinarjev, da bi lahko videli, kdo je koga pretepel.Posnetke pretepov si lahko ogledate na tej povezavi , a ogled občutljivim in mlajšim od 18 let odsvetujemo.V šoli, ki jo četverica obiskuje, so sklicali nujni sestanek ekipe za preprečevanje nasilja.