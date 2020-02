35-letnik brutalno umoril Violeto, mamo devetih otrok

V nedeljo zvečer se je v hrvaškem Medžimurju zgodila strašna tragedija, poroča Index. Nekaj minut pred 19. uro so policisti dobili klic, da so na urgenci sprejeli hudo poškodovano 37-letnico, ki je v smrtni nevarnosti. Danes so v zgodnjih jutranjih urah iz čakovške bolnišnice sporočili, da je pacientka žal podlegla poškodbam.



Policisti so kmlau prijeli 35-letnika z območja Male Subotice, saj ga sumijo umora. Po poročanju lokalnih medijev je tragično preminila Violeta O., mama devetih otrok. Eden od očividcev je novinarjem dejal, da so okoli 18. ure slišali glasni prepir. Po njihovih besedah je nato prišlo do napada z nožem. Znanec očividca je hudo poškodovano Violeto odpeljal v bolnišnico.



Po besedah tamkajšnjih prebivalcev sta se zunajzakonska partnerja večkrat prepirala. Policija je osumljenca že prijela, skrb za otroke pa naj bi prevzela družina pokojne Violete.