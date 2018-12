22-letnica umrla v živalskem vrtu

WASHINGTON – V živalskem parku v ameriški zvezni državi Severna Karolina je v nedeljo lev, ki mu je uspelo uiti iz zaklenjenega dela ograde, pokončal 22-letno pripravnico.



Za zdaj ni jasno, kako je levu uspelo uiti. Ker ga zaposlenim v parku po begu ni uspelo uspavati, so ga usmrtili, poročajo lokalni mediji.



Dvaindvajsetletnica je pred komaj dvema tednoma začela pripravništvo v parku Conservators Center, v katerem nudijo vodene oglede zveri.



Kot so navedli v parku, je usposobljena ekipa čistila ogrado z levi, ko je enemu med njimi uspelo uiti iz zaprtega dela in vstopiti v del, kjer so bili ljudje. Tam je pripravnico hitro napadel in ubil. Park so do nadaljnjega zaprli.