17-letnik pijan in zadet do smrti pretepel svojega novorojenčka

Popival in se drogiral

17-letni Doulton Phillips. FOTO: Policija

SOUTHAMPTON – V začetku leta je Veliko Britanijo pretresla grozovita družinska tragedija, ko je življenje izgubil, star komaj šest tednov. Ubil ga je njegov oče, 17-letni, ki je bil pod vplivom alkohola. Hudo mu je poškodoval lobanjo, rebra in mu zlomil tudi nogo. Phillipsu grozi dosmrtna kazen, najmanj 30 mesecev pa bo zaprta tudi mati pokojnega otroka,(19), ki ji sodišče očita, da ni zaščitila otroka.Nesrečnega dojenčka je kruta usoda doletela po burni prekrokani noči njegovih staršev. Pri sosedih sta bila na zabavi in se vso noč nacejala s pivom in vodko. Phillips je pred poroto priznal, da je tisto noč vzel tudi drogo MDMA (ekstazi). Ko sta prišla domov, je dojenčka tako hudo poškodoval, da je ta umrl. Grozljivka se je zgodila okoli 3. ure, reševalci pa so bili o tem obveščeni šele dve uri kasneje.Morilski 17-letnik je bil že pred tem dogodkom večkrat nasilen, tudi do svoje partnerice, saj jo je psihično in fizično trpinčil tudi v času nosečnosti.