Valerija (12) umorila fanta in pojedla njegovo srce

Dvanajstletna deklica, ki naj bi ji bilo ime Valerija, je s svojim 22-letnim fantom umorila 21-letnika. Arkady Zverev (22) pravi, da je zabodel svojega stanodajalca med prerivanjem. Ostanke Alexandra Popovicha so našli 60 milj iz Sankt Peterburga, njegova glava je bila v mikrovalovni pečici.



Šolarka je policiji razkrila, da je s svojim fantom ubila Alexandra Popovicha, v ponvi pa je ocvrla njegovo srce in možgane. Policiji je tudi povedala, da srce ni okusno, možgani pa so se ji prilegli, poroča Daily Mail.