Čistil vikend in našel nekaj, zaradi česar je takoj poklical policijo

V gozdnem delu v bližini mesta Dereza je 44-letnik v petek okoli 10. ure našel ročno bombo, za katero je bilo ugotovljeno, da je tam iz časa vojn iz 90. let. No, okoli 12. ure, pa je v kraju Djedina Rijeka oseba, ki je želela ostati anonimna, med čiščenjem vikenda našla ročno granato, so navedli hrvaški mediji.

V primeru najdbe takega nevarnega sredstva vse občane in občanke pozivajo, da se jih ne dotikajo, ampak takoj pokličejo pristojne službe. Kraj najdbe NUS bo policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje.