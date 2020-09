Četverica več ur posiljevala dekle

2012. je Džoti Singh Pandej postala simbol boja za žensko enakopravnost v Indiji.

Indijo je pretreslo še eno grozljivo posilstvo: komaj 19-letno dekle so štirje znanci, medtem ko je na polju pobirala krmo za živino, brutalno napadli in posilili, zaradi hudih poškodb je po nekaj tednih v bolnišnici umrla.Zgodilo se je v severnoindijski državi Utar Pradeš, dekle pa je šele po tednu dni zdravljenja v bolnišnici sploh zmoglo spregovoriti in zdravnikom pojasniti, da so njene grozljive rane posledice posilstva. Med drugim je imela usodno poškodovano hrbtenico in odgriznjen jezik, številni notranji organi so bili nepopravljivo pohabljeni, se je pokazalo. Po nekaj dneh se je začelo njeno stanje občutno slabšati, zato so jo prepeljali v bolnišnico v New Delhi. A so tudi tam po nekaj dneh morali obupati, posledice napada so bile preprosto neobvladljive, je zaupal neutolažljiv brat 19-letnice, pripadnice najnižje kaste dalitov, med katerimi so ženske pogosto žrtve spolnega nasilja pripadnikov drugih kast.Okrutneže so prijeli 10 dni po napadu; žrtvi je pred smrtjo še uspelo policiji našteti imena krvnikov, ki so zdaj za zapahi in čakajo na nadaljnje postopke. Indija je po tragični novici znova na nogah, ljudstvo zahteva hitri proces in čimprejšnjo obsodbo napadalcev, za katere pričakujejo smrtno kazen. Tragedija je znova odprla številna sporna družbena vprašanja v Indiji, od nadvse krivičnega položaja žensk, ki so po tamkajšnjem prepričanju za posilstvo največkrat krive kar same, pa do kastne diskriminacije. Obsodba na smrt četverici najverjetneje zares ne uide, menijo poznavalci. Primer, ki jo je šesterica več ur posiljevala na avtobusu v New Delhiju 2012., se je zapisal kot prelomen v zgodovini, saj je glasno opozoril na nazadnjaški ter okosteneli pravosodni sistem v Indiji ter pritegnil tudi svetovno javnost. A kljub temu število spolnih napadov ostaja v Indiji skorajda nespremenjeno.