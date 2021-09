Bulgari olajšali za 10 milijonov

Med begom so se hoteli znebiti izplena. FOTO: Megakunstfoto/Getty Images

Pariške draguljarne so letos pogoste tarče roparjev.

Spektakularni prizori bega roparjev so spominjali na filmsko akcijo, ki pa jo je kaj kmalu končala spretna policija. Ta je bila drznim osumljencem, ki so razkošno Bulgarijevo draguljarno na trgu Vendome blizu hotela Ritz sredi belega dne olajšali za 10 milijonov evrov, takoj za petami, trije pa so že v lisicah.Po ropu je skupina nepridipravov z bogatim izplenom pobegnila v sivem beemveju in z dvema skuterjema; policija je takoj začela streljati na avtomobil, kmalu so ga izsledili na parkirišču v natrpanem nakupovalnem središču Les Halles blizu znamenitega muzeja Louvre in katedrale Notre-Dame. Tri roparje, ki so se v beg pognali peš in se vmes poskusili znebiti nakradenih draguljev, so prijeli, četverico, ki je pobegnila na motorjih, pa še iščejo. Iz Bulgarija so pozneje sporočili, da nihče od zaposlenih ni bil poškodovan; roparji, napravljeni v elegantna oblačila in oboroženi, so vkorakali v poslovalnico okoli poldneva in zahtevali nakit, nato pa pobegnili.Draguljarno, ki je del francoskega konglomerata LVMH in stoji sredi znamenitega trga, so pred časom prenovili, zunanjost po novem krasijo razkošni marmornati stebri. V neposredni bližini večmilijonski nakit ponujata tudi Cartier in Chaumet, ki je bil žrtev roparjev konec julija letos, v bližini pa so tudi modni velikani Chanel, Dior in Louis Vuitton.V letošnjem poletju so jo sicer skupile številne draguljarne v Parizu.Kot rečeno je konec julija neznanec ukradel za dva milijona evrov v Chaumetu in pobegnil s skuterjem, prijeli so ga dva dni pozneje z večino ukradenega blaga. Tri dni pozneje sta roparja z električnim paralizatorjem in solzivcem napadla poslovalnico Dinh Van in nabrala za 400 tisočakov dragocenosti.