Brutalno nad pijanega voznika: Na postajo sem prišel zdrav, ven pretepen

Konec septembra letos bo minilo že celih osem let od dogodka, ki se bo danes 42-letnemu prebivalcu hrvaškega obmorskega mesta Reka za vedno vtisnil v spomin. Tako brutalne obravnave, kot so se namreč takrat nanj spravili trije prometni policisti, si zares ne bi želel nihče.

»Ti boš zajebaval moje ljudi. Zdaj boš videl hudiča,« mu je na policijski postaji takrat zabrusil eden od policistov, nato pa ga s pestmi še večkrat udaril v trebuh, s pendrekom pa še po preostalih delih telesa. In sicer tako močno, da je med drugim utrpel več zlomov reber in poškodb nekaterih notranjih organov. »Če skrajšam. Na policijsko postajo sem prišel zdrav, ven pa odšel ves pretepen,« je na reškem sodišču že leta 2019 razlagal 42-letnik.

Na sodišču trdili

Tega so sicer pred prihodom na postajo tistega dne policisti že dvakrat ustavili. Prvič okoli petih zjutraj, ko je na območju občine Čavle-Cernik, ki leži le nekaj kilometrov stran od Reke, vozil pod vplivom alkohola. Napihal je 3,09 promila. In četudi so mu takrat prepovedali vožnjo z avtomobilom, so ga v reškem predelu Školjić spet ustavili čez 16 ur oziroma okoli devetih zvečer. Po nekaj njegovih kratkih opazkah, češ, zakaj ne lovijo tistih, ki bi jih res morali, pa sta ga policista zvlekla iz vozila, ga vrgla na tla, mu nadela lisice in začela tepsti. Nato pa ga, kot že rečeno, odpeljala na postajo.

Če skrajšam. Na postajo sem prišel zdrav, ven pa odšel ves pretepen.

Policisti so na sodišču trdili, da se nad moškim niso fizično znašali. A jim to, tudi po zaslišanju več sodnih izvedencev ter po natančnem vpogledu v medicinsko dokumentacijo, ni prav nič pomagalo. Pred dnevi je bil namreč vsak od njih obsojen na eno leto zapora, ker da so po prepričanju sodišča moškega povzročili tako hudo poškodovali, da je bilo ogroženo celo njegovo življenje.