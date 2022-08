Brutalni zločin še vedno buri duhove: truplo petletnega Luke je bilo brez glave, nog in ene roke

V Srbiji te dni pretresa spomin na grozljiv zločin, ki se je v njihovi državi zgodil pred petnajstimi leti. Takrat je Danijel Jakupek okrutno ubil in razkosal komaj petletnega Luko Opačića in njegovega strica Vasilija Trbovića.

Pošast, ki je v teh dneh zakorakala v peto desetletje življenja, je od trenutka zločina v posebni zaporniški bolnišnici, poroča srbski Kurir. Zločinec namreč ni bil obsojen na zapor, temveč na obvezno zdravljenje. Prebivalci Novih Banovcev upajo, da ga nikoli ne bodo izpustili na prostost. »Samo da ne izkusi svobode. Uničil je več družin. Trbovićevo, njegovo ...« pravijo tamkajšnji prebivalci, ki še danes ne razumejo, zakaj je Jakupek storil nekaj tako strašnega. »Zakaj je ubil Vasilija? Zakaj otrok? Kaj mora biti v človeku, da lahko ubije petletnega dečka, ga razkosa in vrže v reko?« se sprašujejo.

Niti v preiskavi niti na sojenju niso ugotovili motiva zločina, ki je šokiral Srbijo. Ugibalo se je, ali je šlo za sektaški obred, večina pa je menila, da je Jakupkovo pošastno dejanje zgolj posledica norosti. Zakaj je petletnega Luko z nožem pokončal v kadi in ga nato še razkosal in nato na enak način sodil še dečkovemu stricu, je tako še danes uganka.

Zločinec pomagal iskati pogrešana, nato je sledil šok

Jakupek je nato dele trupel vrgel v Donavo. Ko sta se Vesna in Dragan Trbović odpravila iskati pogrešanega sina in vnuka, se jima je Jakupek pridružil in jima pomagal. Ta naj bi bil povsem hladnokrven, saj z nobeno potezo ni pokazal, da je odgovoren za tragično usodo Vasilija in malega Luke. Štiri dni pozneje pa je ribič v travi ob reki našel dečkovo truplo brez glave, brez nog in ene roke. Naslednje jutro je v plitvini Donave na površje priplavalo tudi Vasilijevo truplo brez glave in ene roke.

Ker je Vasilij na dan zločina staršem povedal, da se odpravlja k prijatelju v Beogradsko ulico, so Jakupeka preiskali, našli sledi krvi, še danes pa ni znano, kje je skril nož, s katerim je rezal trupla žrtev. V mesecih, ki so sledili aretaciji storilca, so deli trupel malega Luke in njegovega strica priplavali na površje na različnih koncih prestolnice.