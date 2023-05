Brutalni umor 16-letnice razbesnel javnost:»Nihče ji ni pomagal, raje so snemali« (VIDEO)

16-letnica je bila v glavnem mestu Indije na ulici brutalno zabodena in pretepena do smrti, pred očmi mimoidočih, od katerih ji je le eden poskušal pomagati. Toda norega morilca ni mogel zadržati. Vse so posnele nadzorne kamere, posnetek brutalnega nasilja pa je preplavil družbena omrežja in povzročil ogorčenje javnosti nad nasiljem nad ženskami v tej državi.

V ponedeljek popoldne je indijska policija sporočila, da je aretirala osumljenca, identificiranega kot mehanik Sahili. Družbena omrežja so preplavile fotografije, na katerih se domnevni morilec drži za roke s policistom, kar je v javnosti povzročilo še več zgražanja.

»Videl sem svojo hčerko ležati na tleh. Njena glava je bila zdrobljena, njeni organi so bili vidni,« je za CNN dejal Janak Raj, oče umrle deklice. »Jezen sem, ker moji hčerki ni nihče pomagal. Če bi ji pomagali, bi bila danes živa,« je dejal. Dodal je, da je bila priden otrok in je pomagala svoji družini.

Deependra Pathak iz policije v New Delhiju je za indijski kanal Times Now povedala, da je prva preiskava pokazala na tako imenovani zločin iz strasti. Nekatera poročila pa poudarjajo, da je on musliman, žrtev pa hindujka in da ga je zavrnila. Policija še navaja, da jo je 16-krat zabodel in ji s kamnom zdrobil obraz.